Сенатор Косихина: нужно увеличить сроки бракоразводного процесса минимум в 2 раза

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Сроки бракоразводного процесса в России нужно увеличить минимум в 2 раза. Об этом ТАСС заявила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

Если в семье есть дети, сроки развода нужно увеличить с 3 до 6 месяцев, сказала она. В остальных случаях – с 1 до 3 месяцев. По ее словам, сейчас процедура развода в стране слишком быстрая.

Сенатор отметила, что реализация данной инициативы дала бы россиянам больше времени на раздумья. Она пояснила, что многие решения принимаются необдуманно и иногда люди начинают жалеть о разводе, когда юридически семья уже разрушена.

Косихина подчеркнула, что власти должны делать все для сохранения семейных ценностей и снижения числа разводов в стране.

Ранее в России предложили увеличить размер пошлины за каждый последующий развод. С инициативой выступил общественный деятель Вадим Попов. По его словам, сейчас россияне слишком легко относятся к заключению и расторжению брака, не всегда осознавая последствия таких решений.

