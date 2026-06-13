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13 июня, 09:51

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Сенатор Косихина: нужно увеличить сроки бракоразводного процесса минимум в 2 раза

В СФ предложили увеличить сроки бракоразводного процесса в 2 раза

Фото: 123RF.com/latkun

Сроки бракоразводного процесса в России нужно увеличить минимум в 2 раза. Об этом ТАСС заявила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

Если в семье есть дети, сроки развода нужно увеличить с 3 до 6 месяцев, сказала она. В остальных случаях – с 1 до 3 месяцев. По ее словам, сейчас процедура развода в стране слишком быстрая.

Сенатор отметила, что реализация данной инициативы дала бы россиянам больше времени на раздумья. Она пояснила, что многие решения принимаются необдуманно и иногда люди начинают жалеть о разводе, когда юридически семья уже разрушена.

Косихина подчеркнула, что власти должны делать все для сохранения семейных ценностей и снижения числа разводов в стране.

Ранее в России предложили увеличить размер пошлины за каждый последующий развод. С инициативой выступил общественный деятель Вадим Попов. По его словам, сейчас россияне слишком легко относятся к заключению и расторжению брака, не всегда осознавая последствия таких решений.

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