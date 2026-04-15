15 апреля, 10:33

Общество

В России предложили увеличить размер пошлины за каждый последующий развод

В России на фоне роста числа разводов может быть актуальна идея ужесточения условий расторжения брака, в том числе увеличения размера пошлины. Об этом заявил общественный деятель Вадим Попов в беседе с "Абзацем".

По его мнению, стоит рассмотреть введение прогрессивной шкалы госпошлины, при котором ее размер при каждом последующем разводе должен увеличиваться вдвое.

Эксперт отметил, что сегодня россияне слишком легко относятся к заключению и расторжению брака, не всегда осознавая последствия таких решений. Новая мера, как он полагает, могла бы стимулировать более ответственное отношение к семье, а также принести дополнительные доходы бюджету.

"Те, кто решил развестись второй, третий, четвертый раз подряд, должны будут заплатить уже не пять тысяч рублей, как это действует сейчас, а в два раза больше за каждый новый акт. Разумеется, новое правило не должно распространяться на ситуации, где развод – это необходимость", – пояснил он.

Ранее россиянам дали совет, как избежать семейных ссор из-за денег. В таком случае поможет совместный банковский счет. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко также посоветовал начать с обсуждения базовых финансовых принципов, так как у каждого члена семьи они могут быть разными.

