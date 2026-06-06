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Магнитная буря завершилась на Земле в субботу, 6 июня, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По информации ученых, пик бури достиг уровня G2.3 накануне около 20:00. Событие продолжалось около 10 часов – примерно с 16:00 5 июня до 02:00 6-го числа.

При этом сохранялись небольшие остаточные возмущения, поддерживаемые в основном повышенной скоростью солнечного ветра. Остальные параметры – температура, плотность и величина магнитного поля – вернулись в норму. В ближайшие дни магнитных бурь не ожидается, заверили специалисты.

Ранее на Солнце произошел "черный взрыв". По словам исследователей, одна из вспышек, возникших 3 июня, разорвала облако нейтрального водорода.

В таком состоянии химический элемент практически не прозрачен для излучения, в котором светит атмосфера звезды. Соответствующие фотоны тратятся на ионизацию водорода и полностью гибнут в этом слое, в результате чего на поверхность Солнца как будто набрасывается "черное одеяло", рассказали эксперты.