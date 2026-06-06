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06 июня, 16:25

Происшествия

Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован

Фото: МАХ/"ЧП Тюмень!"

Возгорание, которое возникло на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), потушено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

О пожаре на Тюменском НПЗ стало известно утром 6 июня. Возгоранию был присвоен высокий уровень опасности. Его площадь достигла примерно 100 квадратных метров. Спустя время пламя удалось локализовать. В результате случившегося никто не пострадал.

Причиной возгорания на одной из установок систем очистки Тюменского НПЗ стало нарушение технологического процесса. При этом в информационном центре правительства региона опровергли сведения о том, что пожар возник из-за атаки БПЛА.

В ликвидации возгорания участвовали 16 единиц основной и специальной техники, а также 26 сотрудников от ГУ МЧС России по Тюменской области.

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