Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован

Фото: МАХ/"ЧП Тюмень!"

Возгорание, которое возникло на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), потушено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

О пожаре на Тюменском НПЗ стало известно утром 6 июня. Возгоранию был присвоен высокий уровень опасности. Его площадь достигла примерно 100 квадратных метров. Спустя время пламя удалось локализовать. В результате случившегося никто не пострадал.

Причиной возгорания на одной из установок систем очистки Тюменского НПЗ стало нарушение технологического процесса. При этом в информационном центре правительства региона опровергли сведения о том, что пожар возник из-за атаки БПЛА.

В ликвидации возгорания участвовали 16 единиц основной и специальной техники, а также 26 сотрудников от ГУ МЧС России по Тюменской области.

