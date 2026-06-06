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06 июня, 11:52

Происшествия

Пожар на Тюменском НПЗ локализован

Фото: МАХ/"ЧП Тюмень!"

Возгорание, которое возникло на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, локализовано. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в мессенджере MAX.

В результате случившегося никто не пострадал. Губернатор заявил, что держит ситуацию на контроле.

"Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия", – добавил Моор.

О возгорании на Тюменском НПЗ стало известно утром 6 июня. Пожару был присвоен высокий уровень опасности. Его площадь составила около 100 "квадратов".

Причиной пожара на одной из установок систем очистки Тюменского НПЗ стало нарушение технологического процесса. При этом в информационном центре правительства региона опровергли сведения о том, что возгорание возникло из-за атаки беспилотников.

Тушением пожара занимаются 16 единиц основной и специальной техники, а также 26 сотрудников от главного управления МЧС России по Тюменской области.

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