Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на поезд в Крыму

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шесть человек остаются в больнице после украинской атаки на поезд в Крыму. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в мессенджере MAX.

Она уточнила, что крымский омбудсмен Александр Штехбарт по ее просьбе навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе.

"В больнице остаются шесть человек. Одна женщина выписана и проходит лечение дома. Все пострадавшие – работники резервных вагонов депо станции Симферополь. Один из них сейчас в тяжелом состоянии", – указала Лантратова.

По ее словам, гражданам оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся под наблюдением врачей. Кроме того, их навещают родственники и близкие.

"Александр Людвигович рассказал о мерах социальной поддержки. В случае необходимости поможем с оформлением документов и получением выплат", – заверила уполномоченный по правам человека.

По информации региональных властей, раненым выплатят компенсации – от 200 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. Еще 1,5 миллиона рублей переведут семьям погибших.

Лантратова пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления, а также поблагодарила врачей, медсестер, сотрудников экстренных служб и всех, кто в эти дни помогает людям.

"Мы остаемся на связи с каждой семьей и будем сопровождать их столько, сколько потребуется", – заключила Лантратова.

Атака украинских БПЛА на пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь, произошла 4 июня. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и трех раненых. Он выразил соболезнования семье погибшего и уточнил, что власти окажут помощь и поддержку.