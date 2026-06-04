ВСУ нанесли удар по пассажирскому поезду в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Украинские военные нанесли с помощью БПЛА удар по пригородному поезду в Новоайдарском округе ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Состав, в котором ехали 13 человек, следовал из Луганска в Лантратовку. Всех пассажиров успели эвакуировать. На данный момент движение на данном участке железной дороги возобновлено.

В Троицком округе ВСУ атаковали с помощью дрона машину. В результате водитель погиб от полученных травм на месте происшествия. Пасечник выразил его семье соболезнования.

Кроме того, украинские военные нанесли в Сватове удар по автомобилю, припаркованному неподалеку от супермаркета. Из-за этого осколочные ранения зафиксировали у прохожего. Мужчину госпитализировали, сейчас ему оказывается вся необходимая медпомощь.

Глава ЛНР уточнил, что за сутки силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 61 воздушную цель. В настоящее время следователи фиксируют все последствия атак.

Ночью 4 июня дежурные силы ПВО сбили над регионами России 272 украинских БПЛА. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

