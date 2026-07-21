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21 июля, 11:08

Происшествия

Пропавшая в Петербурге шестилетняя девочка найдена живой

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Девочка шести лет, пропавшая 20 июля в Красносельском районе Санкт-Петербурга, найдена живой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.

По словам представителя управления, ребенок находился у соседей. Девочке ничего не угрожает.

Ранее в полиции Владивостока попросили граждан помочь найти мальчика, пропавшего много лет назад в Хабаровске. Ребенок 2002 года рождения ушел из дома 5 июня 2007 года и все еще не найден.

Правоохранители описали особые приметы пропавшего: ожог на внутренней стороне правой руки на локтевом сгибе и шрам зигзагообразной формы на правом колене. Всех обладающих информацией о происшествии призвали обратиться в полицию.

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