Девочку, пропавшую в Красноярском крае вместе с матерью, обнаружили мертвой

Фото: МАХ/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

Пятилетнюю девочку, которая вместе с 32-летней матерью пропала в Красноярском крае, нашли мертвой. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 27 июня мать и ребенок покинули квартиру, которая находится на улице Красной Звезды в городе Ачинске, и ушли в неизвестном направлении. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Спустя время девочку и мать заметили на записях с камер видеонаблюдения в районе улицы Норильской в Красноярске. Во время поисков на железнодорожной насыпи, расположенной возле улицы 5 Июля в Ачинске, было найдено тело ребенка без признаков жизни.

В настоящее время на месте происшествия задействованы следователи и криминалисты. Назначена судмедэкспертиза, которая позволит определить точную причину смерти девочки. Волонтеры и правоохранители продолжают поиски матери ребенка.

"Женщина склонна к бродяжничеству, ранее уже так уходила на несколько дней и возвращалась", – уточнили в ведомстве, добавив, что тогда мать погибшей девочки уходила из дома одна.

Ранее было возбуждено уголовное дело в связи с безвестным исчезновением пятилетнего ребенка в Тверской области. Выяснилось, что вечером 4 июля мальчик покинул дачу родителей, которая находится в СНТ "Майский" Конаковского муниципального округа, и не вернулся.

На данный момент его местонахождение не определено. Организованы поиски, которые проводятся как на территории округа, так и в прилегающих районах.

