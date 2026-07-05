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05 июля, 08:26

Общество

Глава Минтруда рассказал о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Министр труда РФ Антон Котяков заявил РИА Новости, что действующие в стране нормы трудового закона позволяют компаниям и сотрудникам при взаимном согласии сторон переходить как на четырехдневную, так и на шестидневную рабочую неделю.

Глава Минтруда обратил внимание, что на данный момент в России нормы настолько гибкие, что позволяют регулировать режим занятости. Таким образом, по словам Котякова, каждая фирма имеет возможность самостоятельно выбрать оптимальный график работы, в том числе через коллективный договор или отношения с конкретным сотрудником.

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