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05 июля, 05:58

Происшествия

Пламя вспыхнуло на Бруклинском мосту в США из-за салютов

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Пламя вспыхнуло на Бруклинском мосту в Нью-Йорке из-за запущенных в честь Дня независимости США салютов. Об этом сообщает New York Post.

Фейерверки запускали с конструкции моста, в какой-то момент огонь охватил небольшой ее участок. Отмечается, что все возгорания потухли в течение минуты. Пока остается неясным, какой ущерб получил мост.

Ранее власти департамента Вар на юге Франции эвакуировали 2,2 тысячи человек из кемпингов из-за лесного пожара. Возгорание возникло возле коммуны Фрежюс. К его ликвидации привлекли в общей сложности более 300 сотрудников пожарной и спасательной служб.

Между тем в Индии не менее 35 человек пострадали в результате пожара, возникшего на трубопроводе нефтехимической компании Haldia Petrochemicals в штате Западная Бенгалия.

Лесные пожары произошли во Франции и испанской провинции Жирона

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