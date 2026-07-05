Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели новый телефонный разговор. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности", – сказал Ушаков.

Он уточнил, что разговор продолжался на протяжении 1 часа 25 минут, он был деловым и весьма конструктивным. По словам Ушакова, этот телефонный разговор Путина и Трампа – уже четвертый с начала года – состоялся по инициативе американской стороны, что "говорит о многом".

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные сюжеты двухсторонней и международной повестки дня, в том числе ситуации на Украине и в Иране. Путин и Трамп также подчеркнули важность продолжения двусторонних контактов и договорились вновь созвониться уже в ближайшее время.

Ранее Путин также направил Трампу поздравительную телеграмму в связи с 250-летием независимости США. В своем письме российский лидер отметил, что подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию Штатов, но и стало важной вехой мировой истории.

По словам Путина, российская сторона в тот момент оказала поддержку североамериканским колонистам в борьбе за свободу от британского владычества. В настоящее время, как указал президент РФ, Москва и Вашингтон, являясь крупнейшими ядерными державами, несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе.