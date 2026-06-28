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28 июня, 23:14

Политика

Путин заявил, что в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей

Фото: kremlin.ru

В Анкоридже не было никаких договоренностей, заявил Владимир Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Так называемый "дух Анкориджа", хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине", – объяснил президент РФ.

Тем не менее, Россия ожидает, что после завершения "горячей фазы" в Иране в Москву прибудут представители администрации США для продолжения переговоров.

Путин также выразил сомнение в том, что европейские лидеры смогли оказать влияние на позицию президента США Дональда Трампа по Украине. Он подчеркнул, что ему об этом "ничего неизвестно", и добавил, что Трамп является зрелым политиком.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске не были достигнуты окончательные договоренности об урегулировании украинского конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя это, указал на то, что США в ходе саммита "положили на стол" свои предложения об урегулировании и о том, как "подступиться" к кризису на Украине. Россия с этими инициативами согласилась.

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