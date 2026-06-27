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27 июня, 20:55

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Axios: Трамп может отказаться от соглашений в Анкоридже

Трамп может отказаться от соглашений в Анкоридже

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции дал понять иностранным лидерам, что может отказаться от договоренностей, достигнутых с Владимиром Путиным во время двусторонней встречи в Анкоридже. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Два чиновника, присутствовавшие на саммите, сообщили, что Трамп выразил свое разочарование в отношении Путина и даже дал понять, что может отказаться от анкориджских договоренностей, в соответствии с которыми США согласились с требованием России о том, что она будет контролировать <...> Донбасс в рамках любой договоренности", – говорится в материале.

Собеседник издания отметил, что несмотря на скепсис Трампа, другие лидеры G7 не верят, что он действительно что-то сделает в этом направлении.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске не были достигнуты окончательные договоренности об урегулировании украинского конфликта.

После этого глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, что США "положили на стол" свои предложения об урегулировании и о том, как "подступиться" к кризису на Украине. Россия с этими инициативами согласилась, поэтому говорить о том, что никаких договоренностей не было, "не очень изящно", подчеркнул дипломат.

Лавров заявил о готовности России к переговорам

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