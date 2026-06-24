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24 июня, 10:11

Политика

Песков заявил, что ситуация для Киева на фронте скоро станет необратимой

Фото: kremlin.ru

Ситуация на фронте для Киева вскоре станет необратимой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима, динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту", – сказал он.

Из-за этого, уверен пресс-секретарь президента, Украина увеличивает количество военных акций против российской гражданской инфраструктуры, огрызаясь и проявляя таким образом свою нацистскую сущность.

Песков подчеркнул, что Киев необходимо привлечь к юридической ответственности, так как все эти преступления налицо – они четко документируются и архивируются. Песков добавил, что этот вопрос стоит на повестке дня, его никто не забудет.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва готова вести мирные переговоры по украинскому конфликту на основе четырех базисных пунктов. Базой для переговоров должны стать договоренности, достигнутые в ходе встреч в Стамбуле, а также модальности, которые обсуждались в Анкоридже. Кроме того, РФ будет учитывать реалии на земле и принципы, изложенные несколько лет назад президентом РФ на выступлении в МИД РФ.

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