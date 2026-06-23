Путин: РФ готова вести переговоры по Украине на основе достигнутых ранее договоренностей

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Россия готова вести мирные переговоры по Украине на основе четырех базисных пунктов. Об этом в ходе совещания с правительством сказал Владимир Путин.

По его словам, базой для переговоров должны стать договоренности, достигнутые в ходе встреч в Стамбуле, а также модальности, которые обсуждались в Анкоридже.

Кроме того, подчеркнул президент, Москва будет учитывать реалии на земле и принципы, изложенные им несколько лет назад на выступлении в МИД РФ.

Ранее Путин отмечал, что адресованное ему письмо президента Украины Владимира Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Он обратил внимание, что Киев постоянно говорит о необходимости завершить конфликт, но продолжает наносить удары по российским регионам.

Он напомнил, что Москва пыталась договориться на протяжении 8 лет, но из-за отказов со стороны Киева была вынуждена защитить жителей Донбасса.

