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01:18

Политика

Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sebastian Gollnow

Европейские страны готовы к переговорам с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в рамках саммита G7.

Политик подчеркнул, что Европа должна участвовать в переговорах на тех же правах, что и Соединенные Штаты.

"Это всегда было нашей позицией: мы говорили, что Украина и Россия, а также Европа и Америка должны сесть за стол переговоров, и сегодня (на саммите. – Прим. ред.) это нигде и ни в коем случае не было предметом спора", – приводит РИА Новости слова канцлера.

Одновременно с этим Мерц заявил, что страны Европы продолжат усиливать поддержку Украины.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Общение носило дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа. Стороны обратили внимание на ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию.

Путин и Трамп также согласовали очередной визит американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В настоящее время они плотно занимаются иранскими делами, но в ближайшее время вновь посетят Россию.

Путин назвал условия завершения конфликта на Украине

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Сюжет: Переговоры по Украине
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