01:18Политика
Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sebastian Gollnow
Европейские страны готовы к переговорам с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в рамках саммита G7.
Политик подчеркнул, что Европа должна участвовать в переговорах на тех же правах, что и Соединенные Штаты.
"Это всегда было нашей позицией: мы говорили, что Украина и Россия, а также Европа и Америка должны сесть за стол переговоров, и сегодня (на саммите. – Прим. ред.) это нигде и ни в коем случае не было предметом спора", – приводит РИА Новости слова канцлера.
Одновременно с этим Мерц заявил, что страны Европы продолжат усиливать поддержку Украины.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Общение носило дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа. Стороны обратили внимание на ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию.
Путин и Трамп также согласовали очередной визит американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В настоящее время они плотно занимаются иранскими делами, но в ближайшее время вновь посетят Россию.
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