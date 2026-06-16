Зеленский вновь отказался приезжать в Москву на переговоры

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Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает варианта приехать в Москву на переговоры для урегулирования конфликта. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами.

"Я не поеду на встречу с (Владимиром. – Прим. ред.) Путиным в Москву. Мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке", – сказал украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленского ждут в Москве, если он действительно готов к серьезному разговору об урегулировании конфликта. При этом представитель Кремля обратил внимание, что Путин не получил и официального приглашения от Украины на саммит G7 для встречи с Зеленским.

При этом сам украинский президент говорил, что готов встретиться с российским лидером в рамках саммита G7. Он отметил, что на этом мероприятии будут лидеры других стран, поэтому хорошо было бы встретиться "всем вместе".