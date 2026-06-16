Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G7

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Киев "дал понять" о готовности украинского президента Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным на саммите "Большой семерки" (G7), который проходит 15–17 июня во Франции. Об этом Зеленский рассказал журналистам.

"Мы дали понять, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, ⁠поскольку там будут (президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп и (президент Франции Эммануэль. – Прим. ред.) Макрон, то есть европейцы и американцы", – приводит Reuters слова украинского лидера.

Зеленский назвал это хорошей возможностью встретиться "всем вместе". По информации агентства, Киев сообщил об этой идее США и Франции, а также направил приглашение непосредственно представителям РФ, однако конкретного ответа не получил.

"Европа и США были согласны, а Россия в очередной раз продемонстрировала, что она не готова к переговорам", – утверждает Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что предложил Трампу организовать встречу с российским лидером на территории США.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Трампом. Общение носило дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа. Стороны обратили внимание на ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию.

Путин и Трамп также согласовали очередной визит американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В настоящее время они плотно занимаются иранскими делами, но в ближайшее время вновь посетят Россию.