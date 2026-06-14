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14 июня, 19:51

Политика

Путин и Трамп согласовали новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласовали очередной визит американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков напомнил, что в настоящее время Уиткофф и Кушнер плотно занимаются иранскими делами, но в ближайшее время они посетят Россию вновь. Кроме того, в ходе состоявшегося телефонного разговора между Путиным и Трампом было отмечено, что удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам в России мешают переговорам.

"Европейцы и (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский, несомненно, попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия", – цитирует Ушакова ТАСС.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указывал, что в контактах России и США по Украине наблюдается значимый прогресс, хоть желающие продолжения конфликта и пытаются сорвать диалог. По мнению бывшей уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, Москва никогда не позволит довлеть над собой и диктовать условия в рамках переговоров с Киевом.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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