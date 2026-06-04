04 июня, 14:08Политика
Дмитриев заявил о прогрессе в контактах РФ и США по Украине
Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
В контактах России и США по Украине наблюдается значимый прогресс, хоть желающие продолжения конфликта и пытаются сорвать диалог, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его слова приводит РИА Новости.
Он также не согласился с тем, что российско-американский диалог не приносит результатов.
"Я не согласен с этими оценками, ничего не буксует, идет активный диалог", – подчеркнул он, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Политик добавил, что на этой неделе он активно общается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
В конце мая Дмитриев анонсировал скорый приезд Уиткоффа в Россию. Тем не менее приблизительных дат рабочего визита он не озвучил. В Кремле при этом отмечали, что ждут визит и Уиткоффа, и Кушнера в РФ, "как только им позволит время".