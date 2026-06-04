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04 июня, 14:08

Политика

Дмитриев заявил о прогрессе в контактах РФ и США по Украине

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

В контактах России и США по Украине наблюдается значимый прогресс, хоть желающие продолжения конфликта и пытаются сорвать диалог, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его слова приводит РИА Новости.

Он также не согласился с тем, что российско-американский диалог не приносит результатов.

"Я не согласен с этими оценками, ничего не буксует, идет активный диалог", – подчеркнул он, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Политик добавил, что на этой неделе он активно общается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

В конце мая Дмитриев анонсировал скорый приезд Уиткоффа в Россию. Тем не менее приблизительных дат рабочего визита он не озвучил. В Кремле при этом отмечали, что ждут визит и Уиткоффа, и Кушнера в РФ, "как только им позволит время".

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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