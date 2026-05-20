Дмитриев анонсировал скорый визит Уиткоффа в Россию

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в скором времени приедет в Россию в рамках рабочего визита. Об этом рассказал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью журналисту Александру Юнашеву, которое размещено в телеграм-канале представителя СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле заявляли, что столица готова принять американских переговорщиков. Однако на тот момент конкретики по этому вопросу не было.

Позднее Владимир Путин, говоря про украинский конфликт, заявил, что дело идет к завершению. При этом он отметил, что его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна лишь при наличии окончательных договоренностей о мирном договоре, который будет рассчитан на длительную историческую перспективу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что перед дальнейшими переговорами нужно выполнить "большую домашнюю работу". По его словам, у сторон уже есть "багаж наработок", который позволяет говорить о приближении завершения конфликта. Тем не менее конкретных сроков или ориентиров пока нет.

