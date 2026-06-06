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06 июня, 20:20

Происшествия

Главе СК Бастрыкину доложат о ходе расследования ЧП с лифтом в Оренбурге

Фото: MAX/"Прокуратура Оренбургской области"

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела, возбужденного по факту травмирования людей при падении пассажирского лифта в жилом доме Оренбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел днем 5 июня в одном из жилых домов. По факту случившегося было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Руководителю СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману поручено доложить о ходе расследования дела и выявленных обстоятельствах.

Ранее лифт с мужчиной рухнул с 8-го этажа в одном из домов в Арзамасе Нижегородской области. Пассажир получил травмы, однако его жизни ничего не угрожало. Было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

Лифт резко поднялся и остановился на 17-м этаже дома в Жуковском

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