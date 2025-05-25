Лифт упал с высоты шестого этажа в Астрахани

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Следователи организовали проверку по факту падения лифта с высоты шестого этажа в многоквартирном доме в Астрахани, передает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ходе расследования было установлено, что обрушение произошло из-за аварийной остановки. В момент ЧП в кабине находились женщина со своим братом, ее муж, двое детей четырех и семи лет. В результате инцидента последний получил ушиб ноги.

В ведомстве подчеркнули, что следствие оценит действия или бездействие ответственных за обслуживание дома и вынесет процессуальное решение по результатам проверки.

Ранее лифт с девушкой упал в шахту на востоке Москвы. Она получила травмы и была госпитализирована в медучреждение. По данным СМИ, инцидент произошел в здании на Электрозаводской улице. Лифт упал в шахту с высоты пяти метров.