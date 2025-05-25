Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 19:50

Происшествия

Лифт упал с высоты шестого этажа в Астрахани

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи организовали проверку по факту падения лифта с высоты шестого этажа в многоквартирном доме в Астрахани, передает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ходе расследования было установлено, что обрушение произошло из-за аварийной остановки. В момент ЧП в кабине находились женщина со своим братом, ее муж, двое детей четырех и семи лет. В результате инцидента последний получил ушиб ноги.

В ведомстве подчеркнули, что следствие оценит действия или бездействие ответственных за обслуживание дома и вынесет процессуальное решение по результатам проверки.

Ранее лифт с девушкой упал в шахту на востоке Москвы. Она получила травмы и была госпитализирована в медучреждение. По данным СМИ, инцидент произошел в здании на Электрозаводской улице. Лифт упал в шахту с высоты пяти метров.

Новости регионов: курьер в Воронеже вышел из лифта за минуты до крушения кабины

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика