Обломки БПЛА повредили четыре автомобиля в Ленинградской области

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Обломки беспилотного летательного аппарата повредили четыре автомобиля в Ленинградской области. На парковке в поселке Низино Ломоносовского района также произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его данным, обломки упали на припаркованные машины. Информация о пострадавших в сообщении не приводится.

Также губернатор сообщил о 57 сбитых беспилотниках. Ранее он информировал о 17 уничтоженных дронах.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 87 беспилотников на подлете к Москве в ночь на 18 октября. Специалисты экстренных служб обследуют места падения обломков.