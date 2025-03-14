Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Грузовой лифт упал с людьми в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в производственном здании на Заводской улице. Как заявили в надзорном ведомстве, в результате произошедшего пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу.

Прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств и причин случившегося. Ход и результаты проверки, которая организована по факту инцидента, ведомство также возьмет на контроль.

В феврале лифт с девушкой упал в шахту на востоке Москвы. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что инцидент произошел в здании на Электрозаводской улице. При этом лифт упал в шахту с высоты пяти метров.

