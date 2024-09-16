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16 сентября, 20:25

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РИА Новости: один рабочий пострадал от грузового лифта в центре Москвы

Один рабочий пострадал из-за грузового лифта в центре Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Рабочий пострадал из-за грузового лифта в центре Москвы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

Во время того, как грузовой лифт начал спускаться вниз, рука рабочего зацепилась за кабину и поцарапала ее. Инцидент произошел на Пресненской набережной, доме 2.

Ранее следователи возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения лифта в многоэтажном доме по Новгородскому проспекту в Санкт-Петербурге. По версии следователей, произошла перегрузка лифта, из-за чего тот упал вниз.

В больницу поступили трое пострадавших, включая 8-летнего мальчика, у которого выявили ушиб правого голеностопного сустава. Уточнялось, что все произошло в петербургском поселке Шушары. Когда лифт рухнул с 8-го этажа, внутри находились 15 человек.

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