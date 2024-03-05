05 марта, 11:30Происшествия
Трое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Петербурге
Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"
Трое взрослых и один ребенок получили травмы в результате падения лифта в поселке Шушары Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал "78".
Все случилось утром 5 марта в одном из домов на Новгородской улице. В этот момент лифт, в котором находились 15 человек, включая двоих детей, рухнул в шахту. Скорую вызвали двое пострадавших, один мужчина получил травму колена. Сейчас состояние остальных выясняется.
В свою очередь, телеканал "360" сообщает со ссылкой на свидетеля, проживающего в соседней парадной, что лифт упал в шахту с восьмого этажа.
"Вышли с ребенком в садик, а там уже скорые, реанимация, МЧС. На носилках уже выносили пострадавших. Три человека точно пострадали", – заявила женщина.
Ранее стало известно, что женщина пострадала в Нижнем Тагиле после того, как ее зажало между кабиной лифта и дверным проемом. Около 30 минут женщина провисела вниз головой, пока жильцы не вызвали на помощь лифтера и сотрудников полиции.
Следственный комитет назначил проверку на предмет наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, у пострадавшей диагностировали перелом стопы. Пациентку прооперировали.
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