"Динамо" обыграло СКА со счетом 2:1 после отстранения Тамбиева

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Московское "Динамо" одержало победу над петербургским СКА со счетом 2:1 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Фонбет – КХЛ. Встреча стала первой для столичной команды после временного отстранения главного тренера Леонида Тамбиева.

Счет на 34-й минуте открыл Игорь Ожиганов – 1:0. На 40-й минуте Василий Атанасов сравнял счет (1:1), а на 61-й минуте Егор Римашевский забросил победную шайбу (2:1).

Обязанности главного тренера в этой встрече исполнял Олег Ореховский.

Ранее стало известно, что главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Тамбиев временно отстранен от своих обязанностей. Исполнение его обязанностей возложено на тренера по защитникам Ореховского.