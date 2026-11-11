Поезд Деда Мороза изменит маршрут из-за приостановки движения в Архангельской области

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Поезд Деда Мороза пересмотрел маршрут и график из-за остановки движения на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области. Об этом сообщили в РЖД.

В настоящее время поезд находится в Коми. При этом все мероприятия, намеченные до 15 ноября на станциях Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь и Сыктывкар, состоятся в запланированные сроки.

Однако праздники в Сольвычегодске (16 ноября) и Зуевке (19 ноября) не состоятся. На станциях Котлас-Южный, Киров и Глазов их сдвинули на январь. О точных датах сообщат позже.

Билеты на резиденцию и кукольный спектакль останутся действительными в новые даты. Если посетить мероприятия не получится, билеты можно вернуть.

В РЖД заверили, что приложат максимум усилий для восстановления движения на поврежденном участке. Продажа билетов на мероприятия возобновится 17 ноября. Сами праздники планируют продолжить с 20 ноября по ранее объявленному графику.

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в шестое новогоднее путешествие по стране 8 ноября. За время поездки состав преодолеет 24 тысячи километров и посетит 65 городов. Маршрут пройдет через Русский Север, Заполярье, Сибирь, Урал, Поволжье и центральные регионы России.

