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11 ноября, 18:43

Политика

Кушнер заявил, что Россия и Украина добились важного прорыва на переговорах в Абу-Даби

Фото: ТАСС/АР/Altaf Qadri

Россия и Украина добились важного прорыва на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом сообщил спецпосланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в соцсети X.

По его словам, прорыв связан с гуманитарной сферой, поскольку обе страны смогли достичь принципиальной договоренности о крупнейшем обмене военнопленными за время конфликта.

"Это позволит воссоединить семьи, укрепить доверие и придать импульс мирному процессу. Сближение Украины и России в рамках первых трехсторонних переговоров с февраля стало важным шагом", – сказал спецпосланник.

Кушнер отметил, что обсуждения носили серьезный, подробный и откровенный характер. В результате Россия и Украина предложили конкретные идеи, направленные на преодоление разногласий и поиск пути для урегулирования кризиса.

Однако существенные различия во взглядах по этому вопросу все еще сохраняются, добавил он. Кушнер подчеркнул, что стороны намерены развивать достигнутый прогресс и продвигаться к более широким многосторонним переговорам, которые смогут обеспечить прочный мир.

Встреча делегаций в Абу-Даби состоялась 10–11 ноября. В ней участвовали представители России, США и Украины. В первый день переговоры продлились более 4 часов, а во второй – около 1,5 часа. Представители Москвы и Киева вели общение на русском языке. При этом российская делегация не контактировала с представителями Европы.

По итогам консультаций Москва и Киев договорились провести новый обмен пленными, однако подробности будут известны позднее.

Кроме того, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Владимиром Путиным ряд вопросов, по которым был достигнут прогресс. Они также хотят получить согласие российского президента на включение Европы в переговорный процесс по Украине.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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