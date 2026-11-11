Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером в первой половине дня 12 ноября

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин встретится со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в четверг, 12 ноября, в первой половине дня. Встреча в Москве пройдет "как обычно", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он также отметил, что прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины были содержательными и полезными. Что касается двусторонней встречи Путина и президента США Дональда Трампа на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, этот вопрос прорабатывается, добавил помощник российского лидера.

Трехсторонняя встреча делегаций в Абу-Даби состоялась 10–11 ноября. Москва и Киев в ходе консультаций договорились провести новый обмен пленными, однако подробности будут известны позднее.

По итогам переговоров Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным ряд вопросов, по которым был достигнут прогресс. Они также хотят получить согласие российского президента на включение Европы в переговорный процесс по Украине.

