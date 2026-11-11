ФБР отказалось комментировать риски для нацбезопасности после скандала с главой Nvidia

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США не стало рассказывать о том, какие угрозы для национальной безопасности может создавать предполагаемая связь гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга с предпринимательницей Элис Хуан, которую подозревают в связях с китайской разведкой. Об этом сообщает РИА Новости.

"У ФБР нет комментариев", – ответили на запрос журналистов.

В бюро также не уточнили, будет ли ведомство расследовать этот инцидент и возможные утечки информации.

Ранее сообщалось, что совет директоров Nvidia начал расследование против Хуанга из-за сообщений в СМИ о том, что гендиректор компании мог попасть под влияние иностранной разведки. Журналисты утверждали, что сам Хуанг признал романтические отношения с Хуан.

По версии журналистов, предпринимательница могла организовывать поставки передовых чипов Nvidia крупным китайским технологическим компаниям, несмотря на ограничения и запреты со стороны властей США. При этом в МИД КНР отреагировали на публикации о возможных связях Хуан с китайской разведкой, назвав обвинения безосновательными.

