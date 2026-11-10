Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 15:33

Происшествия
Главная / Новости /

Reuters: любовница главы Nvidia поставляла чипы в Китай в обход санкций США

Любовница главы Nvidia поставляла чипы в Китай в обход санкций США – СМИ

Фото: 123RF.com/piotrkt

Сингапурская Megaspeed и структуры, связанные с оказавшейся в центре громкого шпионского скандала предпринимательницей Алисой Хуан, организовали поставки передовых чипов Nvidia крупным китайским технологическим компаниям. Об этом сообщило агентство Reuters.

Экспорт таких полупроводников в КНР ограничен или запрещен властями США. По информации СМИ, благодаря схеме конечные получатели продукции оставались скрытыми, а экспортные ограничения обходились. Эти меры США направлены на сдерживание развития искусственного интеллекта и оборонных технологий в Китае.

Ранее сообщалось, что совет директоров Nvidia инициировал независимое расследование в отношении генерального директора Дженсена Хуанга. Поводом стали сообщения о том, что он мог попасть в поле зрения иностранной разведки. До этого журналисты писали, что Хуанг признал романтические отношения с предпринимательницей Хуан.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отреагировал на публикации о возможных связях Хуан с китайской разведкой. Дипломат подчеркнул, что обвинения в адрес предполагаемых китайских шпионов безосновательны и представляют собой клевету на Китай.

По данным СМИ, на фоне расследования состояние Хуанга сократилось более чем на 7,4 миллиарда долларов. За первые полчаса торгов оно опустилось до 154,7 миллиарда долларов. Акции Nvidia упали на 5% после того, как Хуанг признал супружескую неверность и извинился за свои действия.

Читайте также


бизнеспроисшествияза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика