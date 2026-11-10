Reuters: любовница главы Nvidia поставляла чипы в Китай в обход санкций США

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Сингапурская Megaspeed и структуры, связанные с оказавшейся в центре громкого шпионского скандала предпринимательницей Алисой Хуан, организовали поставки передовых чипов Nvidia крупным китайским технологическим компаниям. Об этом сообщило агентство Reuters.

Экспорт таких полупроводников в КНР ограничен или запрещен властями США. По информации СМИ, благодаря схеме конечные получатели продукции оставались скрытыми, а экспортные ограничения обходились. Эти меры США направлены на сдерживание развития искусственного интеллекта и оборонных технологий в Китае.

Ранее сообщалось, что совет директоров Nvidia инициировал независимое расследование в отношении генерального директора Дженсена Хуанга. Поводом стали сообщения о том, что он мог попасть в поле зрения иностранной разведки. До этого журналисты писали, что Хуанг признал романтические отношения с предпринимательницей Хуан.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отреагировал на публикации о возможных связях Хуан с китайской разведкой. Дипломат подчеркнул, что обвинения в адрес предполагаемых китайских шпионов безосновательны и представляют собой клевету на Китай.

По данным СМИ, на фоне расследования состояние Хуанга сократилось более чем на 7,4 миллиарда долларов. За первые полчаса торгов оно опустилось до 154,7 миллиарда долларов. Акции Nvidia упали на 5% после того, как Хуанг признал супружескую неверность и извинился за свои действия.

