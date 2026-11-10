Глава МВД РФ заявил о нехватке центров для содержания иностранцев

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В России не хватает центров для содержания иностранных граждан. Такое заявление глава МВД России Владимир Колокольцев сделал в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде, передает ТАСС.

По словам министра, в настоящее время в органах внутренних дел (ОВД) работают 79 таких центров, вместе они вмещают около 7 тысяч человек. Однако, отметил Колокольцев, этого мало с учетом возможностей полиции по выявлению нарушителей.

"Я однажды в своем выступлении сказал, что мы можем и в 10 раз больше водворять, но для этого нужны соответствующие средства. Поэтому мы должны быть реалистами и смотреть на то, что у нас имеется", – отметил глава МВД.

Он добавил, что министерство уже определило дополнительные потребности по увеличению вместимости центров и представило их в правительство. Кроме того, ведомство прорабатывает с Минстроем вопрос создания типовых проектов таких центров. Параллельно руководителей территориальных ОВД нацеливают на диалог с местными властями – именно они отвечают за выделение подходящих помещений.

На этом же мероприятии глава МВД рассказал, что за 9 месяцев 2026 года в Россию въехало порядка 7,5 миллиона иностранцев. Это почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Иностранными гражданами совершено свыше 20 тысяч преступлений, однако это на 40% меньше, чем в 2025-м.