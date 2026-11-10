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10 ноября, 14:44

Наука

Археологи нашли старинное городище пьяноборцев в Татарстане

Фото: okn.tatarstan.ru

Археологи нашли в Татарстане городище пьяноборской культуры, которое существовало около 1 800 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба комитета по охране объектов культурного наследия республики.

Пьяноборская культура получила название в 1880 году после того, как был обнаружен древний могильник около села Пьяный Бор.

"Уникальная находка сделана на мысу правого берега реки Бизякинки близ села Татарский Сарсаз Менделеевского района в ходе археологической разведки. Памятник оставлен населением пьяноборской культуры и датируется вторым – началом третьего века нашей эры", – подчеркнул комитет.

Городище располагается на мысе высотой 12–13 метров над рекой. Площадь территории составляет около 1 гектара. В рамках исследования археологи нашли клад бронзовых изделий, включая нагрудные пластины, накладки-застежки, бляхи с остатками кожаных ремней и стеклянные бусы. Кроме того, были обнаружены керамика, наконечники стрел и кости животных.

Ранее российские археологи нашли в Барабинской степи Западной Сибири предметы, указывающие на существование ранее неизвестной культуры и контакты местных жителей с населением территорий современного Казахстана. Одной из наиболее значимых находок стал сосуд из могильной ямы. Его форма и орнамент характерны для петровской культуры.

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