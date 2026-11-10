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10 ноября, 15:22

Происшествия

Во Франции преступник уничтожил украденные из базилики мощи Николая Чудотворца

Фото: 123RF.com/breizhatao

Во Франции мужчина похитил из базилики Сен-Николя-де-Пор фрагмент мощей Николая Чудотворца, епископа Мирликийского и уничтожил его. Об этом сообщил приход святого Николая в Лотарингии на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Пропажу обнаружили 2 ноября, после чего священник обратился в полицию Домбаль-сюр-Мерт. Подозреваемого вскоре нашли и задержали. На допросе он признался, что разбил витрину, забрал реликвию, после чего сжег и раздавил ее.

По информации портала Tribune Chretienne, это уже третье нападение на базилику с начала года. Свой поступок мужчина объяснил борьбой с "фетишизмом", поскольку считал почитание святых останков суеверием.

Уничтоженная реликвия представляла собой костный фрагмент длиной около двух сантиметров. Он хранился в отдельном стеклянном футляре в сокровищнице базилики, рассказал глава ассоциации "Знания и возрождение базилики Сен-Николя-де-Пор" Дени Буркен.

Он также подчеркнул, что христиане поклоняются Богу, а мощи почитают в знак уважения к святым, которые жили в соответствии с учением Христа. В приходе назвали произошедшее серьезным посягательством на историю и веру нескольких поколений паломников.

Ранее в Германии двое неизвестных попытались похитить экспонаты из музейного комплекса во дворце Цвингер в Дрездене. Мужчины с молотком и неизвестным предметом проникли во внутренний двор, однако скрылись после того, как их заметили сотрудники охраны. Следователи предполагают, что целью злоумышленников могла стать коллекция китайского фарфора.

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