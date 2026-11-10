Mehr: Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

10 ноября, 15:54Политика
Фото: depositphotos/lkpro
Иран открыл новый подземный ракетный город для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило агентство Mehr.
Новый ракетный город представили воздушно-космические силы КСИР. На церемонии присутствовали начальник штаба вооруженных сил Исламской Республики Али Абдоллахи и командующий воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави.
По словам Абдоллахи, передовые ракеты смогут удивить противника своей эффективностью на поле боя. Высокопоставленные иранские военные также осмотрели части комплекса и проверили возможности и оперативную готовность ракетных подразделений ВКС КСИР.
Ранее иранские военные перехватили и уничтожили американский беспилотник MQ-9 в небе над островом Кешм на юге страны. Дрон США был сбит системой противовоздушной обороны.