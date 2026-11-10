В ГД рассказали о пособии на каждого родившегося с 1 февраля ребенка

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Семьям положена единовременная федеральная выплата в размере 28,45 тысячи рублей за каждого ребенка, родившегося с 1 февраля 2026 года, независимо от дохода и имущественного положения родителей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Право на пособие не зависит и от того, каким по счету родился ребенок. Если в семье появились двойняшки, выплату начислят на каждого малыша отдельно. В регионах, где действуют районные коэффициенты, размер пособия увеличивается пропорционально их величине.

Для работающих родителей предусмотрен беззаявительный порядок оформления. После регистрации рождения ребенка необходимые сведения поступают в соответствующие ведомства, а деньги перечисляют одному из родителей. Если трудоустроен только один из них, пособие получит именно он. По словам Чаплина, выплата поступает в течение 10 рабочих дней после получения данных о регистрации рождения.

Если оба родителя не работают, одному из них необходимо обратиться с заявлением через МФЦ. Сделать это нужно не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Решение о назначении пособия принимают в течение 10 рабочих дней, а средства перечисляют еще в течение пяти рабочих дней после этого.

Ранее Минтруд сообщил об изменении правил назначения единого пособия на детей с 2027 года. С 1 января минимальный годовой заработок для получения выплаты составит 10 МРОТ, а с 1 апреля при ее назначении начнут учитывать обороты по банковским счетам семьи.

Они не должны превышать двукратный размер годового дохода, при этом некоторые поступления, включая кредиты и переводы между родственниками, учитывать не будут.

