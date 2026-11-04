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Общество

Обороты по счетам начнут учитывать при назначении пособия на детей с 1 апреля

Фото: depositphotos/DmytroBandakBO

Обороты по банковским счетам станут учитываться для получения единого пособия на детей с 1 апреля 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

В министерстве пояснили, что с 1 января до 1 апреля 2027 года обороты по счетам будут использоваться только для аналитики и не повлияют на решение о назначении выплаты. С 1 апреля результаты оценки оборотов начнут влиять на назначение пособия. Сейчас такой механизм уже работает в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Оценка оборотов будет проводиться без сбора справок с гражданина. Если кредитная организация не представит необходимую информацию в установленный срок, заявитель сможет донести эти сведения самостоятельно, добавили в пресс-службе.

Объем оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. В доход входят зарплаты, социальные пособия, премии, доходы от самозанятости и иные виды выплат. Если оборот составляет менее 200% от общего годового дохода семьи, пособие будет назначено.

При оценке не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества при наличии документального подтверждения.

Кроме того, правила уточняют требования к минимальному заработку для получения пособия. С 1 января 2027 года он составит 10 МРОТ в год. Требование не будет распространяться на граждан, у которых есть объективные причины для отсутствия заработка: беременность, уход за детьми до 3 лет, уход за близкими с инвалидностью или болезнь.

Ранее стало известно, что Соцфонд России досрочно перечислит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года работающим родителям. Выплата поступит 6 ноября.

При этом семьям, которые получают ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, средства в ноябре поступят по обычному графику – 5-го числа, в первый рабочий день после праздника.

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