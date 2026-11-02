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02 ноября, 17:37

Общество

В ГД предложили учитывать наличие детей при назначении пособия по безработице

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Наличие детей и то, воспитывает ли безработный их в одиночку, следует учитывать при назначении пособия по безработице. С такой инициативой выступила вице-спикер Госдумы Мария Воропаева, передает ТАСС.

По словам депутата, сейчас этот фактор не принимается во внимание – ни у женщин, ни у мужчин.

"Считаю, что при назначении пособия по безработице справедливым было бы обращать внимание на это. Начнем подготовку соответствующих изменений в законодательство", – сказала Воропаева.

Согласно данным Росстата, в сентябре средний срок поиска работы у женщин составил 5,7 месяца, у мужчин – 4,7 месяца. Вице-спикер допустила, что разрыв может объясняться дискриминацией по половому признаку и тем, что женщинам приходится подбирать работу с учетом семейных обязанностей, прежде всего воспитания детей.

Сейчас для граждан, которым пособие назначают на срок до шести месяцев, максимальная выплата в первые три месяца составляет 15,9 тысячи рублей, затем она снижается до 6,2 тысячи рублей в месяц.

Помимо изменения правил назначения пособия, Воропаева считает нужным развивать инфраструктуру, которая помогает родителям совмещать занятость и воспитание детей.

Речь идет о доступных детских садах и кружках, социальных нянях и группах продленного дня. Такие условия, по мнению вице-спикера, снизят барьеры для профессиональной реализации родителей.

Ранее в Госдуме предложили пересмотреть действующие меры поддержки семей в России так, чтобы они не только помогали гражданам в сложной ситуации, но и стимулировали рождение детей. При этом новые выплаты и программы создавать необязательно.

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