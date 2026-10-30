В РФ освобождена от налогов выплата до 1 млн рублей при рождении ребенка

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Работодатели могут выплачивать сотрудникам до 1 миллиона рублей при рождении ребенка без удержания налогов. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на пресс-конференции, посвященной старту четвертого цикла Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса – 2026".

Она отметила, что государство поддерживает усилия бизнеса, в том числе предоставляя налоговые льготы на корпоративную материальную помощь семьям с новорожденными.

Новый лимит действует с 1 января 2026 года. Ранее от НДФЛ и страховых взносов освобождалась выплата не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка, теперь эта сумма выросла.

Тем временем правительство внесло в Госдуму законопроект об условии сохранения пособия при досрочном выходе из декрета. Для этого нужно будет провести в отпуске по уходу за ребенком не менее двух месяцев.

В пояснительной записке уточнялось, что право на выплаты сохранится, если выйти на работу до достижения ребенком полутора лет, но после двух месяцев отпуска. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.