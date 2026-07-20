В Госдуме предложили выплачивать неработающим матерям "родительскую зарплату"

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В России могут начать ежемесячно выплачивать прожиточный минимум неработающему родителю, ухаживающему за ребенком. Письмо с такой инициативой направил министру труда Антону Котякову глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Поводом для этого стал опыт Кировской области, где приняли закон о выплатах неработающим бабушкам, дедушкам и другим родственникам, присматривающим за детьми до 3 лет. Эту меру неофициально назвали "бабушкиной зарплатой". Ее размер привязан к возрасту матери: до 45 794 рублей – если мать младше 25 лет, и до 38 203 рублей – если ей 25 лет и старше.

Миронов считает, что такую практику нужно расширить, чтобы женщина могла посвятить себя воспитанию, не опасаясь снижения благосостояния семьи из-за ухода с работы. Парламентарий настаивает, что выплаты должен получать один из родителей при рождении каждого ребенка, а не только первенца.

Ранее в Госдуме предложили давать отцам право на оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. По задумке авторов инициативы, он будет даваться на 14 дней в течение первых 3 месяцев со дня рождения или усыновления малыша.