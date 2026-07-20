20 июля, 20:01Происшествия
Пожар в ЖК "Дом на Страстном бульваре" в центре Москвы ликвидирован
Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Пожар в жилом комплексе "Дом на Страстном бульваре" в центре Москвы полностью потушен. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.
На месте продолжают работать специалисты.
Возгорание на крыше 8-этажного жилого комплекса "Дом на Страстном бульваре" в центре Москвы произошло 20 июля. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, ему был присвоен второй ранг сложности. Спасатели оперативно локализовали и потушили пламя на кровле и мансарде.
Из дома эвакуировали 20 жильцов, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной ЧП стали нарушения при проведении строительных работ. На время работы экстренных служб движение по Большой Дмитровке было ограничено.