Пожар в ЖК "Дом на Страстном бульваре" в центре Москвы ликвидирован

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар в жилом комплексе "Дом на Страстном бульваре" в центре Москвы полностью потушен. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

На месте продолжают работать специалисты.

Возгорание на крыше 8-этажного жилого комплекса "Дом на Страстном бульваре" в центре Москвы произошло 20 июля. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, ему был присвоен второй ранг сложности. Спасатели оперативно локализовали и потушили пламя на кровле и мансарде.

Из дома эвакуировали 20 жильцов, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной ЧП стали нарушения при проведении строительных работ. На время работы экстренных служб движение по Большой Дмитровке было ограничено.