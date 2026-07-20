Пожар на кровле ЖК "Дом на Страстном бульваре" локализовали

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Пожарным удалось локализовать возгорание на кровле и мансардном этаже жилого комплекса "Дом на Страстном бульваре" в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

Специалисты продолжают тушить возгорание по адресу Страстной бульвар, дом 10, корпус 1.

Пожар возник на крыше 8-этажного жилого комплекса "Дом на Страстном бульваре" 20 июля. Вскоре площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, после чего пожару присвоили второй ранг сложности. Из здания эвакуировали 20 человек, никто не пострадал.

Причиной могли стать нарушения норм пожарной безопасности при строительных работах. На время тушения движение по улице Большой Дмитровке до Страстного бульвара перекрывали.