Площадь пожара в ЖК в центре Москвы выросла до 400 "квадратов"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Площадь пожара в жилом комплексе "Дом на Страстном бульваре" в центре Москвы выросла до 400 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Специалисты уже осмотрели квартиры дома и не нашли заблокированных там людей. По предварительной информации, ЧП обошлось без пострадавших.

В оперативных службах уточнили, что причиной пожара могло стать нарушение норм противопожарной безопасности при строительных работах.

Возгорание в 8-этажном жилом доме на Страстном бульваре произошло в понедельник, 20 июля. Выяснилось, что на крыше элитного ЖК загорелись стройматериалы. Пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности.

Огонь оперативно локализовали. Из здания удалось эвакуировать 20 человек.

Движение по улице Большой Дмитровке до Страстного бульвара перекрыли на время работ экстренных служб. Водителей призвали учитывать ограничения при планировании поездки.