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20 июля, 14:18 (обновлено 20.07.2026 14:35)

Происшествия

Пожару в ЖК в центре Москвы присвоен второй ранг сложности

Видео: MAX/SHOT

Пожару в жилом комплексе (ЖК) "Дом на Страстном бульваре" в центре Москвы присвоен второй, повышенный ранг сложности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На место направлены дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, указал собеседник журналистов. Кроме того, из-за возгорания началось обрушение стекол мансарды дома.

Установление обстоятельств пожара находится на контроле Тверской межрайонной прокуратуры, указали в пресс-службе столичного управления надзорного ведомства. Уточняется, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Также в ведомстве подтвердили, что из здания эвакуировали 20 человек.

Возгорание в 8-этажном жилом доме на Страстном бульваре произошло днем в понедельник, 20 июля. Оказалось, что на крыше элитного ЖК загорелись стройматериалы.

Огонь был оперативно локализован, пожарные вскрывают кровлю здания для тушения. При этом движение по улице Большой Дмитровке до Страстного бульвара перекрыто на время работы экстренных служб. Водителей призвали учитывать ограничения при планировании поездки.

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