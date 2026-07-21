Актовые залы в школах Москвы превращают в современные творческие пространства

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Актовые залы в привычном представлении в столичных школах уходят в прошлое, вместо них появляются многофункциональные пространства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Они становятся универсальной зоной для мероприятий разных форматов, в частности лекций, мастер-классов, репетиций и концертов. Современное оборудование для освещения и звука позволяет адаптировать пространство под конкретную цель, а планировка обеспечивает комфорт как для масштабных событий, так и для повседневного взаимодействия учащихся.

По столичной программе "Моя школа" в 2026 году реконструируют 100 зданий. В многофункциональных пространствах установят более 1,6 тысячи осветительных приборов. Софиты и театральные прожекторы позволят настраивать освещение под разные задачи: яркий ровный свет – для лекций и занятий, динамичный – для концертов и приглушенный – для спектаклей.

Также в залы поставят 1,1 тысячи единиц звукового оборудования. Более 550 сателлитов обеспечат чистоту и детализацию звука, а 200 сабвуферов добавят низкие частоты. Общая мощность акустических систем во всех обновленных залах составит около 500 тысяч ватт.

Для выступлений и публичных обсуждений помещения получат свыше 420 микрофонов, а на стены установят акустические панели, поглощающие эхо и гул. Вместе с тем в многофункциональных пространствах появятся более 100 проекторов с экранами для показа презентаций, фильмов и учебных материалов.

По словам директора школы № 1238 Натальи Ильиной, трансформация традиционного актового зала в атриум изменила подход к использованию помещения. Один из корпусов этого учебного учреждения обновили в 2025 году.

Она отметила, что раньше при плохом обзоре зрители отвлекались, а на первых рядах приходилось задирать голову вверх. Однако многоуровневый подъем решил проблему, и теперь каждый хорошо видит сцену. Кроме того, полусферическая геометрия пространства обеспечивает отличную слышимость.

Она добавила, что сцена без подъема позволяет безопасно демонстрировать хореографические и акробатические элементы. Сегодня в многофункциональных пространствах проходят презентации, форумы, концерты, спектакли и дискуссии, а также уроки-лекции, спикер-сессии и квизы. На переменах ученики общаются, играют в настольные игры и слушают живую музыку в исполнении одноклассников.

Программа "Моя школа" стартовала в 2024 году и стала крупнейшим проектом по обновлению школьных зданий в истории Москвы. На сегодняшний день завершена реконструкция 55 таких объектов. До конца 2033 года планируется обновить около 750 школ, построенных в прошлые десятилетия.

Ранее сообщалось, что в Печатниках появится образовательный комплекс на 875 учащихся. В здании на улице Шоссейной будут находиться школа и детский сад. В дошкольном блоке сделают 12 групп, музыкальный и физкультурный залы. Работы планируется завершить в конце 2028 года.