Келли Осборн столкнулась с критикой из-за поста в память об отце

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Дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли столкнулась с критикой в соцсетях после публикации эмоционального поста, посвященного первой годовщине смерти отца. Об этом сообщает портал RadarOnline.

Келли опубликовала пост, в котором призналась, что после потери папы ее жизнь изменилась навсегда.

"Я оплакиваю не только отца, которого потеряла. Я оплакиваю душу, которой была до того, как смерть научила мое сердце познать собственное имя", – написала Осборн.

Она также отметила, что горе связано не только с утратой близкого, но и с ощущением, что вместе с ним уходит часть тебя самого. По словам Келли, она скучает по "той, кем была до смерти папы", а каждое воспоминание о нем стало для нее одновременно "благословением и раной".

Публикация вызвала неоднозначную реакцию. Часть пользователей назвала Келли "зацикленной на себе" и посчитала, что в годовщину смерти отца она вновь сделала акцент на собственных чувствах. При этом многие подписчики встали на сторону Осборн и поблагодарили ее за откровенность, отметив, что ее слова помогли им выразить собственные переживания после потери близких.

Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Музыкант в последние годы боролся с болезнью Паркинсона. Он в 2023 году признался, что из-за проблем со здоровьем не может больше гастролировать.