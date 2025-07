Умер рок-музыкант Оззи Осборн

Фото: AP Photo/Ashley Landis

Британский рок-певец и один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни, сообщает портал Sky News со ссылкой на заявление семьи.

"С болью, которую трудно выразить словами, мы сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня (22 июля 2025 года. – Прим. ред.) утром. В этот момент он был со своей семьей и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи в это трудное время", – сказано в заявлении.

В 2020 году Осборн впервые рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона. Спустя время стало известно и о других проблемах с его здоровьем, а в 2023-м музыкант заявил, что не сможет продолжать выступать с гастролями.

Позже он признался, что вернуться на сцену ему не дают многочисленные операции. Также супруга Осборна Шэрон рассказала, что он больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. При этом она добавила, что его голос так же хорош, как и прежде.

Осборн родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме. Вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом в 1968 году он основал группу Black Sabbath. В 1970-м они выпустили первые альбомы под названием Black Sabbath и Paranoid.

Сольная карьера, которую Осборн начал после ухода из коллектива в 1977 году, запомнилась слушателям альбомами Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, Ozzmosis, Scream и многими другими. Вновь к группе исполнитель присоединился в 1978-м, но спустя некоторое время ему пришлось покинуть коллектив. Позднее он несколько раз воссоединялся с группой.

Последний раз музыкант выступил в составе Black Sabbath в начале июля текущего года. Коллектив дал прощальный концерт на сцене в Бирмингеме. Там в исполнении Осборна прозвучали песни I Don't Know, Mr Crowley, Suicide Solution, Crazy Train и Mama, I'm Coming Home, а также War Pigs, N. I. B., Iron Man и Paranoid.

Труды артиста на протяжении всей его жизни отмечались разными наградами. Певец вошел в Зал славы рок-н-ролла США, удостоился премии MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon в 2014 году, а его альбомы Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых в США. Его последний релиз Patient также был удостоен премии "Грэмми" как лучший рок-сборник.